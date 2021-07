Drôme : l’inquiétude des producteurs de lavande

La réglementation qui sera votée à la fin de l'année par l'Europe vise toutes les molécules qui provoquent des irritations ou des allergies. Selon Alain Aubanel, producteur de lavande à la distillerie des 4 vallées à Chamaloc (Drôme), l'huile essentielle obtenue par distillation est certes irritante pour les yeux, mais on ne peut pas la qualifier de produit chimique. Ce producteur rappelle que "la distillation, c'est juste une extraction avec de la vapeur d'eau. On fait traverser de la vapeur dans le végétal et on récupère en bas par différentes densités de l'huile essentielle".