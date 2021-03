Du vin immergé sous le lac de Tignes

EXPÉRIMENTATION – Il y a un an dans le lac de Tignes, 1000 bouteilles de vin et un tonneau ont été immergées dans l’eau glacée. Le but était d’étudier comment le vin vieillissait dans ces conditions extrêmes.

Dans les Alpes, près du lac de Tignes, c’est la cohue. De nombreuses personnes se sont déplacées pour assister à une spectaculaire remontée d’un fût de 500 litres et de 1000 bouteilles de vin immergées, il y a un an, à 20 mètres de profondeur. Armés de pelles et de patience, les scaphandriers ont dû, dans un premier temps, creuser un énorme trou dans la glace. "On vient de traverser toute l’épaisseur de neige et de glace qu’on a sur le lac, on a à peu près un mètre", affirme un plongeur. "On va réussir à ouvrir le trou mais il faut prendre le temps", sourit un autre.

Les plongeurs travaillent à l’aveugle. Ils ne voient absolument rien et avancent "à tâtons". Une grande partie du travail se fait à la surface à l’aide de parachutes qui permettent de remonter le matériel mais également grâce à un hélicoptère. Accrochée par une chaîne, le fût de 500 litres de chignin-bergeron sort de l’eau et s’envole. C’est Pascal Perceval, vigneron savoyard, qui est à l’origine de cette expérience insolite. "J’ai le cœur qui palpite à fond, je suis stressé. On a déjà sorti le premier tonneau mais je ne cache pas qu’on s’inquiète un peu pour mes bouteilles", témoigne-t-il.

L’opération nécessite un pilote expérimenté pour remonter le vin. "En ce qui concerne le poids de la charge, on approche la tonne. De plus, on est à plus de 2000 mètres d’altitude et l’hélicoptère est un peu comme nous, plus il est haut, plus il s’essouffle", nous explique le pilote. Les spectateurs sont époustouflés. "C’est super de voir d’abord le fût puis la caisse de bouteilles sortir d’un trou au milieu de nulle part, c’est exceptionnel", s’émerveille un témoin. Conservé à quatre degrés toute une année, ce vin vieillirait plus vite qu’en cave. Maylis De Laborderie, oenologue, a testé. "On a un aromatique qui est très explosif, de très beaux fruits, de pêches blanches", affirme-t-elle. La dégustation étant approuvée, de nouveaux tonneaux ont été immergés pour réitérer l’expérience.

