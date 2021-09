Éboueurs à Marseille : pourquoi font-ils grève ?

BRAS DE FER - Depuis le 23 septembre, les éboueurs marseillais ne ramassent plus les ordures. Ils refusent en effet de travailler plus. Une situation que les habitants craignent de voir durer.

Les poubelles commencent à déborder sur les trottoirs de Marseille à tel point qu'à certains endroits, il devient difficile de se frayer un chemin. Depuis le 23 septembre, il n'y a plus de ramassage des ordures dans six arrondissements de la ville. Et ce n'est pas du goût de tous les habitants. "C'est une honte, surtout en période de Covid. Il faudrait qu'il y ait une hygiène irréprochable [...] On est envahis par les poubelles et par les rats", se plaignent les riverains dans la vidéo en tête de cet article.

Ce n'est pas la première grève à Marseille, mais à chaque fois, ce sont les mêmes désagréments pour les habitants et pour les commerçants. "Des fois, j'ai des poubelles jusqu'au magasin ; les clients ça ne les motive pas de rentrer quand il y a des poubelles à côté. Je ne travaille pas à cause de ça, et après, ça pue aussi", se plaint l'un d'eux.

Temps de travail et pénibilité

Cette fois-ci, les éboueurs entendent protester contre l'allongement de leur temps de travail. La métropole Aix-Marseille-Provence, issue du regroupement de six intercommunalités en 2014, souhaite le faire passer de 28 heures par semaine en moyenne actuellement à une trentaine afin d'harmoniser le temps de travail de tous ses agents publics de la collecte et de la propreté. La loi de transformation de la fonction publique de 2019 impose en effet un retour aux 35 heures au 1er janvier 2022 pour tous les fonctionnaires. "Pour nous, 20% de baisse du temps de travail est un minimum non négociable", explique à l'AFP Eric Robito, un des responsables CGT à la métropole. Ce qui fait 1.286 heures/an, contre 1.607 heures pour un 35 heures. Les agents demandent aussi une meilleure prise en compte de la pénibilité de leur métier. La collectivité, dirigée par Martine Vassal (LR), a commencé à recevoir les syndicats ce lundi. Mais à la sortie d'un premier rendez-vous avec la métropole, FO assure qu'aucune de leurs revendications n'a été entendue. Elles portent "sur une baisse supplémentaire du temps de travail afin de réduire la perte de jours, une revalorisation globale du régime indemnitaire et des recrutements (en particulier de chauffeurs)", détaille le syndicat.

"Devant le refus obstiné de l'administration, dès ce soir, c’est donc tous les arrondissements de Marseille et tous les territoires de la métropole qui seront en grève à l’appel du syndicat majoritaire !", prévient le syndicat dans un communiqué. La grève devrait donc se poursuivre et les poubelles des Marseillais continuer de déborder.

V.F

