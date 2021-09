Effervescence au marché aux cèpes de Vaïssac, dans le Tarn-et-Garonne

À Vaïssac, le déballage des cèpes est bien alléchant et les clients sont plus qu'impatients. Les amateurs affluent par dizaines depuis quelques jours. Comme eux, nous avons tenté de négocier les prix avant l'ouverture du marché. "Il faut attendre un petit peu que le marché s'ouvre", dit le vendeur. Mais en insistant un peu, il a changé d'avis : "si vous me donnez un acompte et l'augmentez un peu plus, je peux vous réserver la marchandise".