Élection du "Plus beau marché de France" : les dés sont jetés

Pour rappel, ils étaient 210 au départ et seuls 24 d'entre eux ont été retenus. Les contours des anciennes régions ont été gardés pour qu'un maximum de marchés soit mis en lumière. La compétition a été serrée et les lauréats l'ont remportée à quelques voix près. En Auvergne par exemple, les deux premiers marchés n'ont eu qu'une centaine de voix d'écart. En Lorraine, huit marchés rivalisent pour avoir la première place. Rendez-vous donc lundi prochain pour connaître les noms et pour commencer à voter. Et à partir du 28 avril, vous pourrez découvrir un à un les différents marchés en lice.