Elle peint des vitrines pour réveiller l'esprit de Noël

Son trait de pinceau est précis et maîtrisé. Cela fait plus de 20 ans qu'Hélène Bofi décore les vitrines d'Albi (Tarn). Cette artiste peintre est une amoureuse de Noël. "Ce n'est pas juste une date, mais un esprit", confie-t-elle. Son inspiration, elle la puise dans les dessins animés et les paysages hivernaux. Cette passionnée peut passer plus de quatre heures sur chacune de ses peintures. Son plus beau cadeau est de voir les passants s'arrêter devant ses œuvres et de voir leurs yeux d'enfant briller. "On a l'impression d'apporter un petit grain de sable de douceur et de bonheur", dit-elle.