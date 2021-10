Elles ont changé de vie pour devenir charpentières de marine

Dans cet atelier, le bois et les outils parlent. C'est ce qui a séduit Justine et Célestine, deux jeunes femmes aujourd'hui charpentières de marine. Ici, elles restaurent et bichonnent des bateaux traditionnels vieux parfois de plusieurs siècles. Avant de choisir cette voie, Justine faisait des études de biologie et Célestine réparait des pianos. Un changement de vie étonnant.