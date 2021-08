En Alsace, la météo plombe les barbecues et les ventes des bouchers

Un barbecue abandonné et encore un peu humide. C'est le symbole d'un été alsacien bien mort. Entre deux averses, salades et grillades se sont largement fait désirer. En Alsace, il est tombé 261 millimètres de pluie en cumulé en juin et juillet, un record. Conséquence inattendue chez le boucher : les plats d'hiver ont été ajoutés in extremis au menu. "On a vendu des pot-au-feu en plein mois d'août. C'est plutôt rare en plein été", confie Jacques Riedinger.