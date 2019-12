En Alsace, les marchés de Noël sont fin prêts à sublimer ce mois de décembre

Beaucoup d'Alsaciens sont venus à Obernai pour célébrer l'Avent. Chaque soir, la cité vit aux couleurs de Noël. Pendant que certains cherchent leur "bonheur" sur les étals des artisans, d'autres se font plaisir devant un succulent vin chaud blanc pour oublier le froid. Du côté de Thann, le village de Noël est peuplé de musiciens. Il offre un univers joyeux et immersif au public. Enfin, à Kaysersberg, savoirs-faire, traditions et arts culinaires sont à découvrir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.