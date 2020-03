En Bretagne, les fraises pointent le bout de leur nez

En Bretagne, la récolte des premières fraises bat son plein. La saison commence avec les gariguettes, la variété la plus cultivée en Bretagne, avec une récolte journalière de 200 kilos. À Plogastel-Daoulas (Finistère), les étals en sont remplis, au plus grand bonheur des clients et des producteurs qui sont contents de les retrouver.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.