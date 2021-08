En Charente-Maritime, l'Île d'Aix mise sur le tourisme responsable

Une famille venue piqueniquer n'a pas d'autres choix que de ramasser ses déchets et les trier chez elle. Il faut dire que c'est un bon moyen de sensibiliser les enfants. De plus, ces petits gestes réduisent considérablement les détritus sur l'île. En 2020, plus de 174 tonnes de déchets ont été collectés entre juin et septembre. Une situation qui devenait gênante pour les habitants.