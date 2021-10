Corse : alerte à la fièvre catarrhale après la découverte de deux foyers

C'est dans une exploitation corse de brebis où TF1 s'est rendu que les premiers foyers de contamination à la fièvre catarrhale ont été confirmés. Il y a 20 ans, le cheptel insulaire avait déjà été décimé.

Alors, les éleveurs sont inquiets. "On les voit mourir et on ne peut rien faire. On se sent impuissants. Si on est vraiment impactés comme c'est le cas de nos voisins en Sardaigne, ça sera quelque chose de catastrophique. On aura du mal à s'en remettre", nous confie ainsi, dans la vidéo en tête de cet article, Jean-Louis Paoli, président de l'interprofession laitière ovine et caprine de Corse (Ilocc).