Gironde : l’invraisemblable histoire d’une retraitée enfermée dans l’enceinte d’un hypermarché

À près de 80 ans, dont 50 passés dans cette maison, Nicole vit adossée aux bois. Il n'y a donc pas d'autres routes pour rejoindre le domaine public et la situation l'inquiète. "Pour le moment, je suis bien portante. Mais si la nuit j'ai quelque chose, je fais quoi ? Si je suis vraiment malade, que j'ai de la fièvre et que je ne peux pas me lever, je fais comment ?", s'interroge-t-elle. Didier, l'un de ses amis est inquiet pour elle. "C'est juste pas possible de laisser quelqu'un hors des secours. Elle est vraiment isolée, enfermée derrière un enclos commercial", dit-il.

En cas d'urgence, mais aussi pour la vie quotidienne, Nicole se sent coincée et demande une voie d'accès pour elle. Didier ne comprend pas : "Tout le monde doit avoir accès au domaine public. C'est totalement incongru d'enclaver quelqu'un. C'est interdit. Nicole a 80 ans, elle ne va pas faire un procès pour demander la libération de son chemin", s'insurge-t-il. Fataliste, la vieille dame renchérit : "Personne ne vient, de toute manière, puisqu'après le portail est fermé. Ce qui fait que je reste chez moi", reconnaît-elle.