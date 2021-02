Gironde : en dépit du Covid, la fête des bœufs gras de Bazas a lieu malgré tout

Les bœufs gras de Bazas sont les stars du jour dans le Sud-Gironde. Comme chaque année depuis plus de 700 ans, ils sont transportés jusqu'à Bazas pour concourir.

"On est sur les plus jolis spécimens de l'année. Ils sont sélectionnés pour être les plus beaux ambassadeurs de la race et fournir aussi une viande de meilleure qualité", explique Marion Lapoujade, technicienne de la race bazadaise.