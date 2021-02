EN IMAGES - Le Mont-Saint-Michel, Versailles... 7 lieux emblématiques sous la neige

Non loin du Mont-Saint-Michel se trouve l'ancien bastion pour pirates, approuvés par les rois : la forteresse de Saint-Malo. Un couple a fait le tour des remparts de bon matin. "Quand j'ai vu la neige arriver hier soir, j'étais excitée comme une enfant", lance une amatrice de montagne équipée de ses bâtons de marche. "Je me suis levée tôt pour me promener dans le silence avec mon chien, c'était sublime", affirme à son tour une simple promeneuse. Cet épisode neigeux ne sera pas aussi plaisant pour les commerçants qui, balais à la main ou agrippés à leur échelle, doivent déblayer les rues de la ville.

Plus bas, entre Orléans et Tours, l'imposant Château de Chambord fait des heureux. "C'est un vrai plaisir, regardez l'enchantement", lance une grand-mère accompagnée de ses petites-filles. "Il est très beau ce château", s'amuse l'une d'elles, avant de jeter une boule de neige.

Ce mercredi midi, Météo France a rétrogradé 21 départements en vigilance jaune. Seuls 13 départements restent ainsi en alerte orange, dont dix dans l'est de la France pour cause de neige et verglas. La Normandie, l'Ile-de-France et le Centre ne sont donc plus sous haute surveillance.