En Lorraine, Saint-Nicolas a débuté sa tournée

Chaque 6 décembre, la Saint-Nicolas est particulièrement fêtée dans l'est et le nord de la France, et même jusqu'en Belgique. Pour l'occasion, le Saint-Nicolas et le père Fouettard effectuent leur traditionnelle tournée des écoles. À Ars-sur-Moselle, près de Metz, les écoliers ont mis tout leur cœur dans la préparation de la venue de leur saint patron. Une visite qui consiste notamment à récompenser les élèves. Dans son ombre, le père Fouettard est chargé de "punir" ceux qui n'ont pas été sages.