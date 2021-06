En Normandie, ils profitent du soleil avant l’arrivée des orages

À 26 °C, la météo est idéale pour se retrouver en famille. Alors, ils sont venus profiter du beau temps jusqu'au bout. En effet, de la grêle et de fortes rafales sont prévues dans les prochaines heures. D'ailleurs, la Normandie est en vigilance orange ce mercredi. Mais certains préfèrent se cacher la vérité : "j'ai du mal à y croire parce que là, il n'y a pas un nuage dans le ciel, mais si la météo le dit, on va la croire".

Claudine et Jacques sont spécialement partis ce matin pour redécouvrir ce jardin dans les meilleures conditions, d'autant plus que les rosiers risquent d'être abîmés. En attendant les orages, un petit groupe se ressource auprès d'un point d'eau. "On s'évade. On est complètement ailleurs. On sort de la ville. C'est le poumon vert", nous a précisé l'un des membres. Sur les bords de l'Orne, certains veulent profiter du soleil au maximum. Il faudra quand même se dépêcher, car les premières averses sont annoncées vers 15 heures.