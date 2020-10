En pâte de fruits ou en gelée, c'est la saison du coing

Dans les Alpes-Maritimes comme ailleurs, on récolte les coings pour en faire une délicieuse pâte de fruits et une gelée. Quand ils sont à point, il faut les récolter sans attendre qu'ils tombent par terre. C'est un fruit assez lourd, mais qui vit sur un pédoncule très faible. Il y a 30 ans, Louis Berthon a planté des cognassiers d'une dizaine de variétés différentes. À chaque origine sa saveur et son parfum. Mais les cognassiers de Provence sont en voie de disparition.



La transformation du coin en pâte de fruits ou en gelée demande beaucoup de travail. Une fois les fruits lavés, il faut les découper et les trier minutieusement. Les coings cuits réduits en purée et sucrés vont être saisis dans un chaudron en cuivre très peu rempli pour garantir une bonne cuisson. Un savoir-faire que Louis Berthon tient de sa famille. Comme il y a 60 ans, il présente ses pâtes de coing qui ont séché plusieurs jours en grande plaque. Il les vend ensuite sur le marché de Nice ou par correspondance.



