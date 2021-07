En Savoie, la vallée de la Maurienne regorge de papillons

Il faut être là chaque semaine. Équipé, entraîné, concentré et ne pas en perdre une miette, telles sont les qualités d'un bon chasseur de papillons, sans oublier l'essentiel : avoir aussi une âme d'enfant. Surprendre ces merveilles de la nature, c'est leur passion. Mais ils ne se contentent pas de les admirer. Une fois dans leur filet, Guido les identifie, Isabelle les photographie et Jean note la trouvaille.

La vallée de la Maurienne est leur terrain de jeu. Elle concentre deux tiers des espèces françaises de papillons. Un paradis. "C'est la perle de la montagne", "les papillons, je les trouve particulièrement beaux", "un énorme plaisir de la rencontre. On rencontre des êtres vivants qui vivent autour de nous", lancent les chasseurs. Et ils ont déjà rencontré 173 papillons différents. Une inlassable quête. Derrière cela, ils ont un but : les protéger, car 40 % d'entre eux sont en déclin. Alors, sur les sentiers de montagne, ouvrez l'œil et chassez le bonheur avant qu'il ne parte en courant.