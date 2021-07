En side-car sur les lieux emblématiques du Débarquement en Normandie

Sur les routes de Normandie, on ne s'étonne pas de croiser des side-cars. Quel meilleur moyen de locomotion pour découvrir la côte et s'imprégner de son histoire : celle du Débarquement ? Ce lundi, quatre touristes tentent l'aventure. Après quelques kilomètres face au vent et à peine arrivé à Arromanche, l'un des sites du Débarquement, ils sont déjà convaincus. "On a un peu cette sensation de liberté. C'est super agréable. On a bien le temps de voir le paysage", raconte une touriste. Les modèles de side-cars sont inspirés de ceux utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale. Une fois garés, ils ne passent pas inaperçus.