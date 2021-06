En smoking avec une vache : monsieur Robert ne passe pas inaperçu dans le Nord

Mais qui est ce monsieur qui se promène avec sa vache sur les routes de France ? Robert a priori. En ce moment, ils se trouvent tous les deux dans le Nord. Toujours vêtu de son vieux smoking et de son nœud papillon, cet ancien maître d’hôtel mène une quête à la fois spirituelle et humaniste. Après des années au service des autres, il réalise qu’une autre vie est possible. C’est pourquoi, il décide de partir vagabonder pour un mode de vie plus lent fait de rencontres et de partages. "On a toujours l’impression que les gens sont dans leur monde mais on est dans le même monde alors il suffit de pas grand-chose, vous voyez, pour relier tout ça. C’est ça qui est intéressant", affirme-t-il.