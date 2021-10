En vacances au lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes

C’est une matinée d’automne radieuse au bord du lac de Serre-Ponçon. Avec une dizaine de degrés et un soleil automnal, les vacanciers sont venus en profiter. "On ne s’en lasse pas (…) surtout qu’il n’y a pas grand monde alors, on est un peu privilégié", apprécie l'un d'eux. "Il fait super beau, on a un grand ciel bleu et ça fait un beau contraste", observe un autre.