"En vacances avec vous" : à la découverte de la force basque

Cette activité, c'est la force basque. Une discipline dans laquelle s'affrontent deux équipes. Première épreuve, le tir à la corde, appelée ici soka tira. Un peu plus technique et plus impressionnant que celui que nous pratiquions dans notre enfance. "Il faut trouver l'adhérence, l'équilibre et tenir la pression des bras", explique Clément Larramendy, l'un des joueurs.