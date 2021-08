"En vacances avec vous" : à la découverte de la forêt d'Abreschviller en train

Ici, on l'appelle la vieille dame. Cette locomotive de 1906 est un exemplaire unique construit spécialement pour rouler à Abreschviller (Moselle). Et elle n'a jamais arrêté depuis. Nous sommes avec une centaine d'autres passagers à bord du chemin de fer forestier de la commune. La ligne fait six kilomètres, mais le réseau créé en 1884 est monté jusqu'à 70 kilomètres, à son apogée. C'était le plus grand de l'Europe à l'époque et il ne transportait que du bois.