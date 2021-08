"En vacances avec vous" : à la découverte de la Moselle

L'immense étang du Stock n'est pas que le paradis des pêcheurs. C'est aussi, depuis près de 40 ans, une zone de loisirs et d'hébergements. Avec sa plage et sa baignade, la plupart des touristes de passage n'y résistent pas. Puis, les enfants trouvent toujours de quoi s'occuper. Et quand le soleil est là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La majorité des touristes du domaine de Langatte viennent du Grand Est ou de l'Allemagne, et certains depuis très longtemps.