"En vacances avec vous" : au sommet de la Rhune dans le Pays basque

Au Pays basque, un dicton dit que "si on voit la Rhune, c'est qu'il va pleuvoir et que si on ne la voit pas, c'est qu'il pleut déjà". Bien décidé à faire mentir cet adage, nous avons pris la direction de Sare et de la gare du Col de Saint-Ignace. Ici, les vacanciers sont nombreux à monter à bord de ce petit train à crémaillère.