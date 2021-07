"En vacances avec vous" : Banyuls-sur-Mer, une ville entre montagne et mer

Ce jeudi matin à 6 heures, devant Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), nous allons vivre un moment rare : une balade en kayak avec comme horizon le soleil qui se lève. Un spectacle tellement fascinant pour chacun des vacanciers que le moniteur est obligé de les mettre en garde. Pour cette famille, même pendant les vacances, il faut savoir se lever tôt. "Nous, on est de l'Ouest et on voit tout le temps le coucher du soleil. Et là, pour la première fois, on voit le lever du soleil, alors, on en profite", lance l'un de ses membres.