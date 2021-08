"En vacances avec vous" : cap sur l'île de Bréhat

C'est un incontournable des vacances dans les Côtes-d'Armor. Chaque matin, des centaines de touristes prennent la vedette en direction de l'île de Bréhat. "C'est un paysage magnifique encore très sauvage", témoigne l'un d'eux. Le temps semble un peu gris et les voyageurs portent des doudounes, mais patience, le soleil finit toujours par arriver. D'ailleurs, une famille de photographes est à l'affût du moindre rayon pour la photo idéale. Dans la cabine, c'est Jean qui tient la barre pour une durée de 45 minutes de balade. Le tout bercé par Lucas Petibon, un garçon du pays qui connaît bien son île et son texte comme sa poche.

Une fois sur l'île, pas de voiture. Il y a deux types de vacanciers à ne pas mélanger, les cyclistes et les piétons. Ces derniers sont plus nombreux et on les retrouve dans le Bourg de l'île autour des étals du marché. Quant aux cyclistes, ils se déplacent en groupe. On les entend souvent râler à cause des chemins un peu pentus.