"En vacances avec vous" : cap sur la Côte Fleurie en Normandie

Les Vaches noires sont des falaises et des blocs de pierre posés sur le sable, à cheval entre Villers-sur-Mer et Houlgate. Une sorte de phare pour les marins. Ce lundi matin, nous suivons des moussaillons et leurs deux capitaines à bord d'une goélette. Cette partie de la côte est, en effet, le repère des écoles de voile. Ils ont entre six et huit ans et profitent de leurs vacances sur la Côte Fleurie.