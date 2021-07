"En vacances avec vous" : direction la Camargue, au cœur d'une nature sauvage

Il nous a suffi de traverser le Rhône et nous voici au début de la Camargue. Direction les Saintes-Maries-de-la-Mer pour un dépaysement et les grandes étendues sauvages. Notre première étape se fait dans une authentique manade camarguaise. Les gardiens sont déjà là. Notre moyen de transport pour la balade, c'est une charrette. Elle est un peu rustique mais idéale pour découvrir au plus près le roi de la Camargue : le taureau. Ici, on les élève de manière traditionnelle, en liberté sur ces immenses étendues naturelles.