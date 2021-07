"En vacances avec vous" : direction Wimereux, station balnéaire de la Côte d'Opale

Au camping, on trouve toujours de quoi s'occuper. Pour ceux qui aiment le calme, il y a même un petit étang. De quoi ravir Christophe, 56 ans, amateur de pêche. Le vent se lève et la météo semble très incertaine, le temps pour nous de retrouver Nausicaá, le plus grand aquarium d'Europe. Ici, un million de visiteurs plongent dans un univers sous-marin magique. C'est le plus grand site touristique de la région, un incontournable pour tous les vacanciers du littoral. Certaines visites se font même en coulisses, pour observer l'envers du décor.