"En vacances avec vous" : les fameuses sardinades du Port-de-Bouc

À 19 heures, le soleil décline sur le Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). Du côté des bateaux, tout est calme, mais ça s'anime sur le quai. "J'aime bien manger les sardines. Je suis venue tout de suite", raconte une touriste. Cette famille de vacanciers, originaire du Nord, va alors découvrir les fameuses sardinades. Et effectivement, il y a une odeur bien présente : les sardines grillent déjà depuis un moment. Et les amateurs des produits de la mer sont au rendez-vous, notamment les touristes.

Le principe des sardinades est simple : des dizaines de tables sont installées sur le quai du port chaque soir pour accueillir des centaines de personnes. On y déguste des spécialités locales, mais la star évidemment : c'est la sardine. Elle se mange avec un peu de citron et un morceau de pain. Ça donne envie de la goûter. Une fois servie, on peut s'asseoir n'importe où. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres. La convivialité et le mélange entre les locaux et les touristes. Beaucoup y viennent pour manger les sardines et surtout pour un moment de partage tous ensemble.