"En vacances avec vous" : les souvenirs pour le dernier jour sur la Côte d’Opale

Dernier réveil au camping et dernier petit-déjeuner face à la mer. Pas question de partir sans lui dire au revoir et pour l'occasion, elle nous offre des bouquets d'écumes. Même si les souvenirs ne s'effacent jamais vraiment, il nous faut trouver quelques objets qui nous rappelleront cette terre sauvage qui se jette dans la mer. Direction la bijouterie pour un souvenir traditionnel : les bijoux des matelotes d'antan. Ensuite, c'est le passage obligatoire dans un magasin de souvenirs. On trouve ici des cartes postales, des maniettes, des bracelets et de l'artisanat local. C'est le cas des cabines wimereusiennes qui décorent la digue avec élégance depuis de XIXe siècle.