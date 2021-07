"En vacances avec vous" : les spécialités culinaires de la Côte d'Opale

Celui de bien manger fait partie des plus grands plaisirs des vacances. Ce mercredi, nous allons découvrir les spécialités culinaires de la Côte d'Opale.

C'est sous une petite pluie toute fine et bien fraîche que le camping s'est réveillé ce mercredi matin. L'occasion d'aller rendre visite à nos voisins. Nous sommes conviés pour partager une douceur, mais surtout un bon moment. Dans le mobil-home de Christine, plus il y a du monde, plus elle est heureuse. Avec tout ça, la journée peut bien commencer, même avec une météo automnale.

Mais ici, la spécialité est le poisson. À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), le plus grand port de pêche français, on en trouve dans les petites échoppes qui proposent directement à la vente la pêche de la veille. On y croise des touristes comme nous et des habitués.

Le temps s'éclaircit. Alors pour la pause déjeuner, direction Les Margats de Raoul, au cap Gris-Nez, un restaurant typique où l'on mange des moules. Un endroit totalement à l'image de la région. "Notre cuisine à nous, elle est généreuse et conviviale, elle est relativement simple. Et surtout, elle est là pour faire plaisir et passer un bon moment", explique le restaurateur Christophe Meunier.

