"En vacances avec vous" : visite au camping de Wimereux sur la Côte d'Opale

Après un long trajet en voiture, Charlotte et ses deux garçons vont pouvoir savourer leurs toutes premières vacances dans un camping. Au programme de ce lundi au temps incertain, ménage, rangement, et surtout profiter du grand air. "On va commencer par le ménage, les sacs et essayer d'aller profiter de la piscine, on est ici pour ça, ça a l'air joli, on va découvrir le coin faire une promenade", affirme la mère de famille avec son petit dernier et un balai dans les bras, aux journalistes de TF1.