Encore de la neige dans plusieurs régions françaises

A la veille du changement de saison à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)... il fait froid. La carte postale du printemps sera particulière : sans jonquilles, sans hirondelles et sans soleil. Avec -4°C et de la neige tombée la nuit de jeudi, le bonnet est de rigueur. En somme, un vrai temps d'hiver.

Dans la fromagerie de Christine, on fond encore pour la raclette et les plats réconfortants. Dans la boutique de Sophie, une tenue de printemps est chaudement recommandée, à savoir les chaussettes, le bonnet et l'écharpe. "Il ne faut pas être pressé", dit-elle. "L'été, c'est juin-juillet-août, le reste du temps, on reste prudent, les chauffages ne sont jamais éteints", rajoute-t-elle. Pour le garagiste, il n'y a donc rien d'étonnant à installer des pneus neige en cette période. Mais si cette fois, plus que jamais, l'hiver semblait ne pas vouloir repartir ? Le printemps n'est donc toujours pas au programme dans les prochains jours. Autant dire qu'à Saint-Bonnet, le bonnet, on n'est pas près de le quitter.