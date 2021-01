Epiphanie : des galettes à tous les prix, de toutes les formes et à tous les goûts

Chaque année en France, on achète plus de 30 millions de galettes. On trouve généralement cette gourmandise presque partout, à tous les prix, de toutes les formes et à tous les goûts. Ce mardi, Denis et son fils David nous dévoilent la recette de la leur. Pour les ingrédients, il nous faut de l'eau, de la farine, du sel et du beurre. Quant au feuilletage, il reste classique, la particularité de leur galette se cachant dans la garniture. La famille n'utilise que des amandes entières pour le goût. Une recette qui a fait ses preuves car David vend plus de 1 000 galettes pendant le mois de janvier.