France-Kazakhstan : Marlyse, 80 ans et supportrice inconditionnelle des Bleus

Elle a connu plusieurs générations de l'équipe de France, et s'en rappelle comme si c'était hier, photos et articles de presse à l'appui. "J'avais interpellé Franck Ribéry et on a parlé un petit peu", se souvient même Marlyse Ziegler, 80 ans, sûrement l'une des plus fidèles supportrices des Bleus.

L'octogénaire suit l'équipe de France depuis les années 90 sans compter les kilomètres. Elle montre ainsi au 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, les billets des différentes rencontres auxquelles elle a assisté. Une passion qui lui vient de son père, footballeur, qui lui a transmis l'amour du ballon rond.