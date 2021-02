Érosion du littoral : des habitants en première ligne en Haute-Corse

Les maisons - construites pour certaines depuis plus de 100 ans - ont vu la mer avaler la plage, les jardins et bungalows. Certaines ont ainsi disparu en l'espace de deux ou trois ans. Ce phénomène, dit de cuillère, creuse rapidement à l'intérieur des terres et rien ne résiste. S'il n'y a pas de protection plus efficace que des sacs remplis manuellement, les habitants devront partir. Les autorités se sont engagées pour sécuriser la plage avec la pose de big bag remplis de sable.