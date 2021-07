Etaples, plus beau marché : la formidable mobilisation de la région

Le concours du plus beau marché du pays a été remporté par celui d’Étaples. C'est surtout l'excellente mobilisation des habitants qui lui a valu cette victoire.

Ils ont jeté toute leur force dans la bataille. A Étaples, le concours du plus beau marché a pris des allures de campagne présidentielle. Une tombola chaque semaine, des cadeaux, des tracts, des photos, bref, une mobilisation sans précédent. "Sur Facebook, on a partagé avec nos collègues de travail. On a voté plusieurs fois", "tout le monde a voté pour ce marché mais de toute façon, c'est légitime parce que c'est le plus beau", ont confié quelques passants.

Et dans la ville, impossible de passer à côté. Les appels au vote sont partout : sur les panneaux publicitaires, les ronds-points, les façades et même dans les toilettes de la mairie. "Les gens sont amusés de découvrir cette petite campagne qui les met à contribution à un moment où on ne s'y attend pas", précise Stéphane Maillart.

Plus classique, c'est sur les réseaux sociaux que la campagne a fait tache d'huile avec toujours beaucoup de dérision et d'engagement, même des plus jeunes. Il y a entre autres la vidéo du petit Pierre-Antoine qui est devenue virale. C'est sans doute dans sa classe que se cache le secret de la victoire d’Étaples.

