Étretat débordé par les vacanciers en Seine-Maritime

Ils sont plus d'un million à venir admirer les falaises chaque année. Mais à l'entrée de la commune, le problème saute aux yeux, les voitures s'alignent sur près de deux kilomètres. Les parkings à l'entrée du village sont surchargés, et plus de place non plus en centre-ville. Les agents municipaux doivent bloquer les accès. Alors, pour se garer, certains vacanciers n'hésitent pas à enfreindre le code de la route. Les incivilités sont nombreuses, et il suffit de suivre le maire de la ville pour s'en rendre compte.