Expérience : une nuit à 100 mètres sous terre dans les gorges du Tarn

Dans les gorges du Tarn, il est possible de passer la nuit 100 mètres sous terre dans une grotte, la roche ocre pour berceau fendu de rivière turquoise. En guise de moutons à compter, des stalactites et des stalagmites. Ce nouveau monde est saisissant. En compagnie des jeunes femmes et leurs guides, nous vous faisons découvrir cette aventure intense et cette expérience hors du commun.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.