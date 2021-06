Clichés régionaux : est-ce vraiment en Bretagne qu’il pleut le plus ?

IDÉES REÇUES - "Il pleut tout le temps chez vous", voilà un préjugé qui colle à la peau des Bretons. Mais qu'en est-il vraiment ? Les Vérificateurs de TF1/LCI ont mené l'enquête.

En France, les clichés ont la dent dure. Que vous soyez du nord, du sud, issu d’une grande ville ou d’un milieu rural, vous avez forcément en tête des préjugés – plus ou moins amicaux – concernant vos compatriotes venus d’autres régions. Ainsi, dans l'imaginaire collectif, on pense qu'il pleut sans arrêt en Bretagne. "C'est pas vrai, il ne pleut pas à Concarneau", lance tout de go une habitante dans la vidéo en tête de cet article. Alors, la pluie en Bretagne ne serait-elle qu'une légende colportée par les touristes ? Ou les Bretons seraient-ils de mauvaise foi ?

Une femme en villégiature penche pour la seconde option dans la vidéo de TF1 en tête de cet article : "Il suffit de voir les maisons", pointe-t-elle. "Il n'y a pas de terrasse, pas de salon de jardin", sourit-elle, emmitouflée dans un ciré jaune de circonstance. Autre indice, les nombreux nuages bas qui donnent souvent l'impression aux voyageurs que l'averse ne s'arrêtera jamais. Pour en avoir le cœur net, direction Port-La-Forêt dans le Finistère. D'après le navigateur Jean Le Cam, la réputation de la pluie bretonne vient du fait qu'ici elle tombe quand elle veut, mouille qui elle veut et se décline sous toutes les formes. "Il y a la bruine ou encore le crachin qui humidifient la peau et puis il y a la pluie qui mouille", ironise-t-il, ajoutant : "Ici on dit qu'il ne pleut que sur les cons, mais je trouve que c'est un peu exagéré".

Une tradition depuis... 300 millions d'années

Il parait toutefois que chaque rumeur comporte une part de vérité. Ainsi, aux archives départementales, dans le quotidien régional Le Télégramme daté du 30 août 2019, un article fait référence aux très sérieux travaux d'une géologue française. Elle a retrouvé des traces de pluie emprisonnée dans la roche bretonne. Un granit vieux de 300 millions d'années, ce qui voudrait dire que la pluie tombait déjà en Bretagne avant les dinosaures ! Voilà une information qui va sûrement intéresser Louis Bodin, le monsieur météo de TF1, dont le papa est originaire de Saint-Malo. Il va peut-être pouvoir mettre à mal ce vieux cliché. "Ce n'est pas en Bretagne qu'il pleut le plus", répond-il, catégorique. Et de poursuivre, chiffres à l'appui : "Avec 2224 mm de précipitations par an, on retrouve en tête du podium les Vosges, suivie de la Haute-Savoie avec 1962 mm et enfin les Pyrénées-Atlantiques avec 1958 mm. la Bretagne n'arrive qu'en septième position avec 1508 mm dans le Finistère", détaille-t-il. "En revanche pour le nombre de jours de pluie, c'est un peu différent. C'est quand même la Bretagne que l'on retrouve en tête avec 159 jours de pluie par an à Brest", nuance-t-il.

Pour résumer, ce n'est pas en Bretagne qu'il pleut le plus, mais c'est bien là qu'il pleut le plus souvent... avec de fines gouttes qui ne mouillent pas.

