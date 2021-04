Faute de visiteurs, le Mont Sainte-Odile rencontre des difficultés financières

Pour les Alsaciens, c'est un lieu emblématique incontournable. A près de 800 mètres d'altitude, Saint-Odile domine la plaine d'Alsace. Et s'il fallait un jour revendre un tel patrimoine, la réponse est sans équivoque. "C'est trop dommage" ; "Il faut regarder l'intégrité du Mont Saint-Odile avec son hôtel et tout quoi ! De toute façon, il n'y a pas un hôtel qui marche", lancent des habitants. Et justement, c'est le nœud du problème : un hôtel d'une centaine de chambres, deux restaurants fermés depuis six mois et des rentrées d'argent au point mort, faute de visiteurs.