Fête de la musique : les préparatifs de Charly, fan de Michel Sardou

Charly Baran aime Michel Sardou et le chantera pour la Fête de la musique. Ce concert, il n'y croyait plus. Il se produira sur une petite place de Valbonne où nous avons assisté à sa dernière répétition. "Ça fait un an et demi qu'on est là sans chanter. Moi, je n'ai rien fait", affirme l'artiste.