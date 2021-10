Fête foraine : la Vogue des Marrons de retour à Lyon

En voiture, la chenille redémarre à la Vogue des Marrons de Lyon (Rhône). Le verdict est sans appel : que du bonheur. "C'est super, c'est génial" ; "Ça rappelle des souvenirs de jeunesse. C'est chouette pour les enfants". Les forains vous font tourner la tête avec leurs manèges à sensation. Absent l'an dernier, Jonathan Chassard retrouve enfin son public. "J'aime bien animer et faire crier les gens, les faire rigoler et les faire sourire", confie-t-il.

La mythique Vogue des Marrons anime le boulevard de la Croix-Rousse à Lyon depuis 1851. Une histoire d'amour entre André, le plus ancien forain, et des habitants, fidèles au rendez-vous. À la fête foraine, on ne sait même plus qui des enfants ou des parents s'amusent le plus.