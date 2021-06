Fêtes foraines : la ducasse de Bergues, l'une des premières à redémarrer

Les bonnes odeurs de croustillants sont de retour. Cela fait huit mois qu'on attendait ça à la ducasse de Bergues. Petits et grands en avaient presque oublié la saveur. À quelques stands plus loin, Clément, lui, n'a rien perdu de son aplomb au tir à la carabine. Toute aussi douée, mais plus modeste, Amina a pu enfin profiter de son attraction préférée avec une grande dextérité. Les parents, eux aussi, sont retombés en enfance. Certains ont tout fait pour attraper les plus belles peluches.