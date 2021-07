Feux d'artifice : l'autre festival de Cannes

Le spectacle du soir fait partie des six prétendants au prestigieux prix Vestale d'Argent décerné par un jury. Les dizaines de milliers de spectateurs, eux, semblent conquis. "En densité et en originalité, c'est vraiment exceptionnel" ; "Je pense que c'est le plus joli que j'ai vu. Dommage qu'il y a eu un peu de fumée" ; ''J'ai beaucoup aimé. Les musiques étaient très bien", lancent certains. Tous pourront choisir leurs feux d'artifice favoris sur Internet. Il se peut que les thèmes de l'amour fassent chavirer les cœurs et les votes des spectateurs.