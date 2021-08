À partir de dimanche, le Royaume-Uni n'impose plus de quatorzaine aux personnes vaccinées en provenance de l'Hexagone. Les Britanniques pourront donc voyager sereinement à Saint-Malo. Cela représente également une nouvelle clientèle pour les commerçants. Une maroquinerie accueille dernièrement de plus en plus de touristes étrangers. Selon elle, les marques françaises sont recherchées et donc les produits sont différents de ceux trouvés à l'étranger.