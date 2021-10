Flambée des prix de l'énergie : une commune du Loiret verse une "allocation chauffage" aux seniors

Tous les soirs, Josiane Cottet, 75 ans, a la même habitude : baisser le chauffage. Pour compenser, elle dort avec deux couvertures. "Sous les couvertures, on n'a pas froid. Et puis ça fait des économies. Je n'ai que 830 euros par mois maintenant", confie-t-elle au 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

La mairie a mis en place ce dispositif il y a plus de 20 ans. Et malgré son coût, qui représente 20% du budget social de la ville, elle n'a pas hésité à le renouveler cette année.

"Ce sont des orientations et des choix politiques. 41.000 euros, c'est une somme importante sur un budget d'un peu plus de 200.000 euros. Mais c'est une action qui, pour nous, est importante, et qui est surtout utile pour les habitants de la ville", précise Mathieu Gallois, adjoint au maire de Saran en charge de l'action sociale et du logement.

En France, seule une poignée de communes proposent ce type d'allocation. Elles sont cumulables avec toutes les aides nationales, comme le chèque énergie.